Il mercato freme, e non si ferma mai. Nonostante la stagione sia terminata da pochi giorni, è già tempo di pensare a nomi in entrata e in uscita. Chi sta già facendo un piano importante per il futuro è il Como che, dopo aver abituato la platea italiana a colpi esteri ed esotici, oggi cerca calciatori della nostra nazione. Il motivo riguarda le liste UEFA, in cui avere dei calciatori della propria nazionalità è obbligatorio. Ed ecco che il piano dei comaschi è di prendere italiani adatti al gioco e alla filosofia di Fabregas, grande autore della Champions appena conquistata. Tra questi nomi, come rivelato da tuttomercatoweb, c'è Nicolò Cambiaghi, artefice di un'ottima stagione a Bologna chiusa con 4 gol e 6 assist.

IL PROFILO DELL'ATTACCANTE

L'ala è un prodotto dell'Atalanta, non l'ultima arrivata quando si parla di talenti offensivi. Dopo essersi imposto nei campionati primavera, le prime due occasioni in B con Reggiana e Pordenone raccontavano di un calciatore già pronto per il salto. Salto che fa, andando prima all'Empoli e infine al Bologna, dove ad oggi conta 5 gol e 10 assist in due anni tra tutte le competizioni. Adesso l'interesse del Como, con il Bologna che valuta il suo cartellino 15-20 milioni di euro.

Il piano Cambiaghi per il Como era stato annunciato dalla proprietà indonesiana, con Suwarso che aveva menzionato il classe 2000 come giocatore per il futuro: "Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato", spiegava a La Gazzetta Dello Sport poche settimane fa. "Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra. Me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio".