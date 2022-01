Castagnini: “Altra punta, Valdifiori e svincolati. Bari e Catanzaro? Rispondo così”

L'intervista esclusiva concessa dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, alla redazione di Mediagol.it. Il dirigente toscano traccia un bilancio consuntivo del calciomercato rosanero, al termine della sessione di gennaio

Si è da poco conclusa la sessione di calciomercato invernale relativa alla stagione 2021-2022. Nell'ultimo giorno a disposizione, il Palermo di Dario Mirri ha ceduto in prestito secco il difensore classe 2000 Manuel Peretti al Grosseto, club militante nel Girone B di Serie C.

Samuele Damiani, centrocampista classe 1998 prelevato dall'Empoli in prestito con diritto di riscatto, e Mattia Felici, prestito biennale dal Lecce con diritto di riscatto e controriscatto per il club salentino, rappresentano le due operazioni in entrata definite dal Palermo in questa finestra della campagna trasferimenti. Renzo Castagnini, direttore sportivo della società di viale del Fante, traccia un bilancio consultivo in merito alla sessione appena conclusa nel corso di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. Di seguito, le dichiarazioni del dirigente rosanero.

"Con Soleri e Brunori roster di terminali offensivi sufficiente in vista del prosieguo di stagione? Rispondo dicendo che abbiamo anche Fella, che può interpretare con caratteristiche diverse anche il ruolo di punta, per cui non crediamo vi fosse la necessità di prendere un altro attaccante. Siamo contenti così del nostro reparto avanzato. Brunori e Soleri per adesso hanno fatto molto bene. L’ex Avellino ha avuto alcune difficoltà in avvio di stagione per alcuni problemi fisici. Lo stiamo vedendo adesso e penso stia meglio, per cui potrà fare bene nel corso della stagione. Valdifiori? Non ne abbiamo mai parlato, vi dico la verità.

Se il Palermo pensa di pescare all'occorrenza dal bacino degli svincolati? Facendo questo lavoro bisogna sempre monitorare ogni aspetto ed opportunità, stare attenti a tutto e a tutti. Bisogna farlo per dovere professionale. Non pensiamo di avere questa necessità e in questo momento non pensiamo ce ne sia il bisogno. Se dovessimo notare carenze vedremmo come muoverci. Non vedo per ora profili tra gli svincolati che possano farci fare un salto di qualità. In ogni caso, Baldini è contento dell’organico che ha già a disposizione e non ha fatto ulteriori richieste. Stiamo attenti e vigili ma stiamo bene così. Cosa rende speciale Baldini? Al momento siamo molto felici di questa scelta, perché è stato fatto un lavoro di un certo tipo. Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare e siamo contenti delle risposte date dai calciatori in questo primo scorcio della nuova gestione tecnica. Siamo consapevoli tutti che possiamo ancora migliorare. Dobbiamo solo lavorare ed impegnarci. Serve l’entusiasmo giusto e credere in ciò che si fa, non ci sono altre strade.

Perché il nostro mercato è diverso da quello di Bari e Catanzaro? Ognuno cerca di fare quello che ritiene opportuno fare, al di là delle possibilità economiche. Non sono sempre i soldi che ti fanno vincere i campionati o i nomi dietro la maglietta che vincono le partite. Le vincono la forza, l'applicazione e l’entusiasmo. Noi pensiamo di avere a disposizione calciatori che possano essere all’altezza delle altre squadre. Per adesso il Bari ha fatto meglio di noi, così come qualche altra squadra, guardando la classifica, ma abbiamo tutte le possibilità per migliorarci. Non faccio promesse perché non è nel mio modo di pensare ma siamo una squadra competitiva con un allenatore competente. Lavoriamo per migliorarci, poi il risultato finale non lo può sapere nessuno. Sulla carta il Catanzaro in sede di calciomercato ha lavorato bene, a detta di tutti, ma non è detto che possa fare meglio di noi o di altri. Al “Ceravolo” è stata una buona partita, come ne abbiamo disputate anche altre, non possiamo giudicare dopo cos' poco tempo, nel bene o nel male. Noi, sì abbiamo fatto meglio di loro sul campo in quel match, ma in ogni caso il campionato è ancora lungo ed in valori emergono nitidamente solo alla distanza”