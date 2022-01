Calciomercato Spal, Tacopina annuncia: “Stiamo trattando Maldini jr con il Milan”

Trattativa aperta tra Spal e Milan per il prestito di Daniel Maldini a favore dei biancocelesti. Le parole del patron degli estensi

Prosegue l'asse tra Milan e Spal . Dopo il passaggio di Lorenzo Colombo al club di Ferrara nella sessione di estiva di calciomercato anche Daniel Maldini sembra prossimo ad accasarsi alla compagine estense in prestito secco fino al prossimo giugno. Il classe 2001 lanciato da Stefano Pioli ha totalizzato undici presenze nella stagione corrente trovando anche un gol al debutto da titolare contro lo Spezia di Thiago Motta . Le voci riguardanti questa trattativa trovano riscontri nelle parole del presidente Joe Tacopina . Intervistato ai microfoni di Itasportpress.it , l'ex patron del Venezia ha confermato l'interesse del club romagnolo per il giovane calciatore rossonero: "Si siamo sulle tracce di Daniel Maldini. Sapete che sono molto legato a Paolo e Ricky e di conseguenza sono fiducioso che possiamo concludere", le sue parole.

L'attuale presidente della compagine biancazzurra, insidiatosi quest'estate, dopo un inizio di stagione deludente è alla caccia di nomi di livello per il campionato cadetto. Dopo l'innesto di AlbertoAlmici dal Palermo, il nome per la trequarti è proprio il numero 27 della compagine meneghina. Un giocatore che può portare qualità e fantasia ad un reparto offensivo dimostratosi carente fino a questo punto della stagione. Ancora da sciogliere il nodo portiere con diversi nomi sul banco come Brignoli e Falcone, oltre al sogno Cordaz oggi in forza all'Inter nei panni di terzo slot degli estremi difensori.