Calciomercato Palermo, Peretti ai saluti: l’ex Verona in prestito al Grosseto

Manuel Peretti lascia Palermo: il centrale classe 2000 firmerà un contratto che lo legherà al Grossetto

Ultime ore della sessione invernale di calciomercato: alle ore 20.00 chiuderà ufficialmente la finestra di riparazione. Per questo motivo, il direttore sportivo Renzo Castagnini si trova attualmente a Milano al fine di definire alcuni affari in uscita e di trovare un'adeguata collocazione a quei calciatori che fin qui non sono riusciti a trovare continuità e minutaggio. In casa rosanero le idee sono chiare da tempo in merito a strategia e linee guida della società in sede di calciomercato. Due interpreti per ruolo in conformità al credo tattico del nuovo tecnico Silvio Baldini.