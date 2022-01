Calciomercato Palermo, il punto tra entrate e uscite: da Damiani e Felici a Peretti

Si è conclusa alle ore 20.00 la finestra di calciomercato invernale: tre acquisti e due cessioni per il Palermo di Dario Mirri

Si è conclusa senza particolari colpi di scena la sessione invernale di calciomercato in casa Palermo. Nell'ultimo giorno a disposizione per chiudere eventuali trattative in corso, il direttore sportivo Renzo Castagnini ha definito la cessione al Grosseto del difensore classe 2000 Manuel Peretti. Un prestito secco che consentirà al giovane centrale ex Hellas Verona di trovare maggiore continuità d'impiego, implementando il suo processo di maturazione calcistica. Chi ha, invece, lasciato a sorpresa il capoluogo siciliano è l'esperto terzino Alberto Almici, passato alla Spal a titolo definitivo lo scorso 25 gennaio.