Calciomercato Palermo, GDS: “Bardi firma un biennale. Lund va via, Saric ai saluti”

Il portiere prende il posto di Desplanches che è andato in prestito al Pescara. Ora resta da chiarire la posizione di Gomis: in caso di addio, c’è Klinsmann. L’esterno americano va al Colonia, il bosniaco è vicino all’Antalyaspor

Mediagol ⚽️ 6 agosto - 08:27

Il Palermo si muove in questa fase finale del calciomercato, salutando due giocatori e accogliendo un nuovo portiere. L'articolo del Giornale di Sicilia evidenzia come il club stia perfezionando il suo organico dopo aver già completato quattro acquisti di un certo peso.

La cessione più importante è quella di Kristoffer Lund. Dopo un lungo corteggiamento, il club tedesco del Colonia, neopromosso in Bundesliga, è riuscito a strappare il giovane laterale americano. La trattativa si è conclusa con un prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, a fronte dei circa 2 milioni spesi dal Palermo un anno fa. Lund, che in due stagioni ha totalizzato 72 presenze e 3 gol, ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova opportunità, definendo il Colonia un club di grande tradizione e la Bundesliga uno dei migliori campionati d'Europa.

Anche la posizione di Dario Saric sembra essersi definita. Il centrocampista bosniaco, nel mirino di diverse squadre turche e greche, è vicino a un ritorno all'Antalyaspor, club in cui ha giocato in prestito la scorsa stagione, collezionando 32 presenze e 3 reti.

Per quanto riguarda le entrate, il ruolo del portiere è stato al centro dell'attenzione. Dopo aver definito il passaggio in prestito secco di Desplanches al Pescara, il Palermo si è assicurato le prestazioni di Francesco Bardi. Il portiere, classe 1992, ha firmato un contratto biennale e arriva a rinforzare il reparto, nonostante fosse corteggiato anche da altre squadre. L'arrivo di Bardi completa la lista dei 18 over, portando il club a riflettere sulla posizione di Gomis. Il portiere senegalese potrebbe restare, ma la sua permanenza dipenderà dalla possibilità del club di ingaggiare un altro estremo difensore. L'articolo menziona Klinsmann del Cesena, per il quale però la richiesta economica è alta, e Semper del Pisa, la cui disponibilità dipenderà dalle scelte tecniche del club toscano.

Infine, l'articolo ipotizza che la partenza di Lund non porterà necessariamente all'acquisto di un nuovo esterno, vista la presenza in rosa di giocatori come Di Francesco, Pierozzi e Gyasi che possono ricoprire quel ruolo. Tuttavia, il club resta vigile sul mercato per un eventuale difensore mancino under.