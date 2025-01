Calciomercato Palermo, continua la trattativa per Pohjanpalo: la richiesta del Venezia

Ore calde in casa Palermo, la trattativa per portare Joel Pohjanpalo in Sicilia continua. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la richiesta del Venezia si aggira intorno ai 4 milioni, una cifra ritenuta consona per cedere il capitano e simbolo dei lagunari. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la buona riuscita della trattativa, con Osti che vuole regalare il bomber finlandese a Dionisi. Il Palermo ad oggi offre 2.5 milioni, si cerca per lavorare l'intesa.