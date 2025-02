Calciomercato Palermo, Buttaro ed Henry restano in rosanero. E Nedelcearu?

Altri due giocatori erano destinati a lasciare la squadra ma alla fine sono rimasti nel capoluogo siciliano. Il primo è Alessio Buttaro , terzino impiegato poco in questo inizio di stagione, che doveva andare alla Carrarese. Il secondo è Thomas Henry , con diverse squadre interessate a lui fra cui la Salernitana che nelle ultime ore aveva effettuato un importante sprint per accaparrarsi il francese. L’attaccante classe 1994 ha deciso alla fine di rimanere a Palermo per dare maggiore supporto al reparto avanzato dei rosanero.

E Nedelcearu? Per il rumeno non c’è fretta visto che il mercato in Russia chiude il 20 febbraio. Gli accordi con il Klub Akron Togliatti sono già tutti definiti e verrà ceduto per una cifra intorno ai 300/400 mila euro secondo quanto riportato dal giornalista “Ivan Karpov”.