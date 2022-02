Calciomercato Catania, il ds Pellegrino svela: “Siamo stati vicini a Silipo. Poi…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Catania, Maurizio Pellegrino, circa un retroscena dell'ultimo giorno di calciomercato che vede come protagonista l'attuale fantasista del Palermo, Andrea Silipo

Il direttore sportivo del Catania, Maurizio Pellegrino, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Telecolor, nel corso del format di approfondimento sportivo Corner. In particolare, il ds del club etneo ha svelato un retroscena di mercato che vede come protagonista il fantasista del Palermo Andrea Silipo. Il talento scuola Roma ha fin qui collezionato zero presenze in campionato con la maglia rosanero da quando Silvio Baldini ha preso il posto di Giacomo Filippi sulla panchina siciliana. Di seguito, le dichiarazioni di Pellegrino.