Ad Padova: “Moro? Un nostro patrimonio. Nessuna offerta concreta per lui”

Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, ha fatto il punto della situazione circa la cessione di Luca Moro, quest'oggi in prestito al Catania

Così Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, intervenuta sulle colonne del Corriere del Veneto. Il giovane attaccante in prestito al Catania sta sorprendendo tutti nel Girone C di Serie C con giocate d'alta classe e un bottino degno di nota messo a segno nella prima parte di campionato. Movenze da numero nove, guizzi decisivi e tante firme d'autore. Sono ben diciotto, infatti, i gol e quattro gli assist per Luca Moro che ha attirato l'attenzione dei club più importanti del massimo campionato italiano. Seguiranno ulteriori sviluppi circa il futuro del giovane centravanti che sta facendo le fortune del Catania targato Francesco Baldini...