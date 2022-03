Serie B, 30a giornata: vincono Crotone e Parma, pari tra Benevento e Brescia

Terminati i match del pomeriggio validi per la 30a giornata di Serie B, vincono Parma e Crotone, pari tra Benevento e Brescia

Torna a fare punti il Cosenza dopo due sconfitte consecutive, i rossoblù vengono agguantati dal Lecce sul finale di gara per 2-2, mettendo comunque a rischio la corsa al titolo dei pugliesi. Importante vittoria di misura da parte del Parma di Iachini sul campo del sempre più in difficoltà Vicenza. Un punto a testa per Brescia e Benevento nel big match di giornata, con il risultato di 2-2, le reti di Bisoli e Moreo per le Rondinelle e Tello e Forte dalla parte degli uomini di Caserta. Pareggi privi di emozioni quelli tra Cittadella-Reggina e Como-Ternana. Riaccende le speranze salvezza il Crotone grazie al successo per 2-0 sul Frosinone.