Benevento-Monza, probabili formazioni: Caserta e Stroppa a caccia del Brescia secondo

Match che vale il secondo posto: questa la posta in palio nel recupero della 18ª giornata di Serie B tra Benevento e Monza, in programma al Vigorito alle ore 20.30 Le formazioni di Caserta e Stroppa sono appaiate a quota 31 punti in classifica

Il recupero del campionato di Serie B tra Benevento e Monza, in programma questa sera, giovedì 13 gennaio alle ore 20.30 allo Stadio "Ciro Vigorito", può essere definito come il match clou di questo weekend "allungato" della serie cadetta. I padroni di casa vengono da quattro vittorie consecutive - l'ultima ottenuta sul campo della Ternana di Cristiano Lucarelli -, nelle quali hanno segnato undici reti per subirne appena tre. In Umbria hanno dominato l'incontro grazie a un'ottima partenza e ai due gol segnati entrambi nel primo tempo dal solito ex Milan e Genoa, Gianluca Lapadula, cannoniere del torneo di Serie B insieme al leccese Strefezza. Dopo la striscia negativa di novembre con tre sconfitte di fila, la compagine guidata dal tecnico Fabio Caserta è quindi tornata in piena corsa per la promozione diretta, guadagnando il terzo posto a pari punti con Lecce e proprio con i brianzoli, prossimi avversari.

Il Monza di Giovanni Stroppa, squadra altrettanto in forma con ben dieci le partite di fila senza sconfitte, è reduce dall'ultimo successo è stato a dir poco rocambolesco, ottenuto contro il Frosinone per 3 a 2 dopo essere stato sotto per due a zero. Quello visto di recente è un Monza che sembra aver risolto quei problemi di sterilità in avanti, che ne avevano compromesso l'inizio del campionato. Tredici gol nelle ultime cinque uscite, sono segno che la squadra non deve più fare affidamento solo a reti e prestazioni di alto livello della difesa, ma che là davanti i gli ingranaggi della macchina di Stroppa iniziano a girare correttamente, proiettando anche la formazione biancorossa in corsa per un posto verso la Serie A.

Tra i giocatori da tenere d'occhio: in casa campana, c'è senza alcun dubbio Gianluca Lapadula, i cinque gol messi a segno nelle ultime cinque partite la dicono lunga sullo stato di forma dell'attaccante giallorosso ormai nazionale del Perù. Sulla sponda brianzola, brilla la stella dell'esterno mancino di difesa, Carlos Augusto, il brasiliano tornato in campo dopo quattro turni di stop per infortunio, che ha trovato subito il gol al rientro da titolare, il secondo in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Mancini, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Mrrone, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Valoti, D’Alessandro. Allenatore: Giovanni Stroppa

LA CLASSIFICA