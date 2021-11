Barcellona, nostalgia blaugrana: ufficiale il ritorno di Dani Alves

L'esterno brasiliano ha deciso di sposare ancora una volta la causa Barcellona, ufficiale il suo ritorno in blaugrana

Scelta di cuore in casa Barcellona che ha deciso di puntare nuovamente su Dani Alves. Il laterale brasiliano, a ormai 38 anni suonati, ha deciso di sposare nuovamente la causa blaugrana dopo cinque anni di assenza. Il ritiro in Catalogna è ormai ufficiale con l'ormai ex San Paolo che vestirà la maglia Barça fino al termine della stagione. Il brasiliano si unirà alla squadra dalla prossima settimana, ma potrà scendere in campo non prima di gennaio a causa di cavilli burocratici.