Barcellona-Napoli, probabili formazioni: Spalletti ne cambia tre, Busquets in dubbio

Il Barcellona ospiterà il Napoli al "Camp Nou" nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League

Si affronteranno questa sera al Camp Nou Barcellona e Napoli, che si giocheranno un posto per gli ottavi di finale, nel match d'andata dei playoff di Europa League. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dall'1-1 maturato in campionato contro l'Inter e ha collezionato sei risultati utili consecutivi. Momento roseo anche per la formazione di Xavi, che dopo un avvio stagione complicato, si trova al quarto posto in Liga. Gli azzurri si sono qualificati secondi nel Gruppo C mentre i blaugrana sono retrocessi dalla Champions League.