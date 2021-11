Barcellona, guai fisici per Aguero: aritmia cardica e lungo stop in arrivo

I blaugrana stanno vivendo una stagione estremamente complicata e l'infortunio di Aguero è un'ulteriore tegola per il proseguo del campionato

I blaugrana sono dovuti correre ai ripari, ingaggiando Memphis Depay e Sergio Aguero con l'obiettivo di sostituire nel migliore dei modi Messi. L'ex Manchester City non ha avuto fin qui il rendimento sperato, con il malore in cui è incorso nell'ultima sfida di campionato che ha ulteriormente complicato le cose. Il Kun è uscito dal campo e al termine della sfida si è sottoposto ad accertamenti per capire meglio l'accaduto e poter risolvere il problema al più presto, con l'obiettivo di tornare in campo e risultare determinante nella seconda parte di stagione.