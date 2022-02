Barcellona-Atletico Madrid: Dani Alves gol e poker blaugrana! Xavi supera Simeone

Arriva il sesto risultato utile consecutivo per il Barcellona di Xavi, che batte per 4-2 l'Atletico Madrid di Simeone. Match deciso dalle reti di Jordi Alba, Gavi ed Araujo oltre al grande gol di Dani Alves per i blaugrana.

Al "Camp Nou" di Barcellona è andata di scena la sfida tra l'Atletico Madrid di Simeone e i blaugranadi Xavi Hernández valida per la 23a giornata di Liga Santander. Un confronto interessante per le due compagini dalle identità in contrapposizione, da una parte i padroni di casa che basano la loro identità sul dominio della partita, con "riaggressione" immediata e supremazia nel possesso. Dall'altra il calcio dei colchoneros incentrato tutto sulla solidità difensiva, l'organizzazione in ogni fase del gioco e sul suo pragmatismo che contraddistingue da quasi un decennio gli attuali campioni di Spagna. Il Barcellona arriva al match ad una sola lunghezza dal club madrileno, che occupa il quarto posto in classifica che garantirebbe la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, obiettivo minimo per entrambi i club.

Nela prima frazione di gioco, ka gara viene subito sbloccata dagli ospiti al minuto 8', con la rete di Yannick Ferreira Carrasco, che con un tiro di destro da centro area, indirizza la palla nell'angolino basso alla destra di Ter Stegen, il tutto favorito dall' assist di Luis Suarez. Dopo l'immediato vantaggio dei rojiblancos, il Barcellona prende il controllo della gara e trova il pareggio immediato al decimo di gioco con un tiro di mancino di Jordi Alba dal limite area, servito da una grandissima pennellata di Dani Alves. La squadra catalana non accenna a fermarsi ed inizia una serie di trame offensive pericolose tra le parti di Oblak, ed al minuto 21' arriva il gol del vantaggio per i padroni di casa, siglato da Gavi, servito splendidamente da Adama Traoré, batte l'estremo difensore sloveno con un colpo di testa di pregevole fattura. Pochi spunti per gli uomini del Cholo, ormai rinchiusi nella propria metà campo dalla spinta irrefrenabile del Barça. Al minuto 43' arriva il 3-1 di Araùjo con di tiro di destro all'interno dell'area di rigore a seguito di un calcio da fermo.

L'inizio del secondo tempo non sembra cambiare le sorti della partita, con la formazione di Xavi voltata all'attacco, dopo soli quattro minuti della ripresa arriva la quarta rete per i blaugrana, firmata dall'eterno Dani Alves con un bolide dal limite infila all'angolino la palla del 4-1. Un parziale amarissimo per l'Atletico di Madrid che cerca di reagire di orgoglio con la rete di Suarez al minuto 58' che imbastisce un tentativo di rimonta, acceso ulteriormente dall'espulsione del terzino brasiliano. Il match termina 4-2 con diversi tentativi andati sfumati da parte degli ospiti, merito anche dell'ottima compattezza mostrata dal Barcellona, che nel momento di difficoltà ha dato prova di possedere grandi capacità difensive. Seconda frazione di gioco che ha dato spazio anche al debutto senza infamia e senza lode di Pierre-Emerick Aubameyang arrivato in questa sessione invernale, per sostituire nel ruolo di centravanti il Kun Aguero, ritiratosi per problemi cardiaci lo scorso dicembre.

Risultato che spinge i catalani al tanto agognato quarto posto scavalcando i madrileni, distaccandoli di due punti. Un cambio di marcia evidente, basato su lavoro e competenza da parte di Xavi ed il suo staff, che hanno risollevato il club da una situazione malsana creatasi durante la gestione Koeman.