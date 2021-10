Barcellona, ansia Aguero: malore in campo ed esami al cuore in ospedale per il Kun

L'argentino argentino è uscito dal campo sulle sue gambe ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Ansia in casa Barcellona per le condizioni di Sergio Aguero , dopo il lieve malore che lo ha costretto a lasciare il campo nel corso della sfida contro l' Alaves . Al minuto 41 del primo tempo - dopo aver cercato di colpire un pallone di testa - il Kun si è accasciato sul terreno di gioco, poggiando una mano al petto e una alla gola. L'attaccante ex Manchester City ha accusato difficoltà a respirare e vertigini, senza apparentemente aver subito alcun contatto con gli avversari. I medici, dunque, hanno deciso di portarlo in ospedale per sottoporlo ad esami cardiaci.

"Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci", il tweet del Barcellona. Mentre Sergi Barjuan, nuovo allenatore dei blaugrana, al termine del match valevole per dodicesima giornata della Liga ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sergio mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro". Seguiranno aggiornamenti...