Barcellona, Agüero e l’aritmia cardiaca: il Kun potrebbe ritirarsi. Le ultime

Sergio Agüero sarebbe già stato avvertito: il Kun potrebbe appendere gli scarpini al chiodo per aritmia cardiaca maligna

Sergio Agüero potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Dopo il lieve malore che lo scorso 30 ottobre lo ha costretto a lasciare il campo nel corso della sfida contro l'Alaves (il Kun si è accasciato per qualche secondo sul terreno di gioco, accusando difficoltà a respirare, vertigini e dolore al torace), i medici hanno deciso di portarlo in ospedale per sottoporlo ad esami cardiaci. Esami che hanno evidenziato un'aritmia.