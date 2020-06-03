PROFILO Sebastiano Desplanches è il portiere del Palermo dalla stagione 23/24, dopo essere stato acquistato dal Vicenza per 2 milioni di euro. ### CARRIERA L'INIZIO AL MILAN Il classe 2003 si è…
Giocatori
Fella Giuseppe
Giuseppe Fella è un calciatore italiano, attaccante del Palermo in prestito dalla Salernitana.
Lancini Edoardo
Edoardo Lancini (Chiari, 10 aprile 1994) è un calciatore italiano, difensore del Palermo dal 12 agosto 2019. Carriera Prima del Palermo Cresciuto nel Lumezzane, passa poi nelle giovanili del Brescia…
Marong Bubacarr
Bubacarr Marong (Sanchaba [GAM], 10 gennaio 2000) è un calciatore gambiano, difensore del Palermo dal 31 agosto 2019 al 20 luglio 2020 e nuovamente dal 6 ottobre 2020. Dai compagni viene chiamato…
Florenzi Alessandro
IL PROFILO GIOCATORE DI ALESSANDRO FLORENZI ESORDI- Alessandro Florenzi muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nel settore giovanile della Roma, durante la gestione di Bruno…
Barella Nicolò
IL PROFILO GIOCATORE DI NICOLO' BARELLA ESORDI- Nicolò Barella muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nella Scuola Calcio Gigi Riva, passando da giovanissimo nel settore…
Almici Alberto
Alberto Almici (Lovere, 11 gennaio 1993) è un calciatore italiano, difensore del Palermo. Almici gioca come terzino destro, abile sia in fase di difesa che di spinta. Cresce nel settore giovanile…
Immobile Ciro
IL PROFILO GIOCATORE DI CIRO IMMOBILE CARRIERA- Ciro Immobile muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nella scuola calcio Torre Annunziata '88. I primi due club…