Mediagol

Giocatori

Schede, notizie, prestazioni, dichiarazioni e aggiornamenti sui calciatori. La sezione Giocatori raccoglie contenuti sui protagonisti del Palermo, sugli avversari, sugli ex rosanero, sui talenti emergenti e sui profili più rilevanti del calcio italiano e internazionale.
Giuseppe Fella

Fella Giuseppe

M. ⚽️

Giuseppe Fella è un calciatore italiano, attaccante del Palermo in prestito dalla Salernitana.

Lancini Edoardo Schermata 2021-08-02 alle 17.58.05

Lancini Edoardo

M. ⚽️

Edoardo Lancini (Chiari, 10 aprile 1994) è un calciatore italiano, difensore del Palermo dal 12 agosto 2019. Carriera Prima del Palermo Cresciuto nel Lumezzane, passa poi nelle giovanili del Brescia…

Marong Bubacar 2021-08-02 alle 18.02.31

Marong Bubacarr

M. ⚽️

Bubacarr Marong (Sanchaba [GAM], 10 gennaio 2000) è un calciatore gambiano, difensore del Palermo dal 31 agosto 2019 al 20 luglio 2020 e nuovamente dal 6 ottobre 2020. Dai compagni viene chiamato…

Florenzi

Florenzi Alessandro

⚽️

IL PROFILO GIOCATORE DI ALESSANDRO FLORENZI ESORDI- Alessandro Florenzi muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nel settore giovanile della Roma, durante la gestione di Bruno…

Ecuador Italia

Barella Nicolò

⚽️

IL PROFILO GIOCATORE DI NICOLO' BARELLA ESORDI- Nicolò Barella muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nella Scuola Calcio Gigi Riva, passando da giovanissimo nel settore…

Almici Alberto 2021-08-02 alle 18.04.03

Almici Alberto

M. ⚽️

Alberto Almici (Lovere, 11 gennaio 1993) è un calciatore italiano, difensore del Palermo. Almici gioca come terzino destro, abile sia in fase di difesa che di spinta. Cresce nel settore giovanile…

Italia

Immobile Ciro

⚽️

IL PROFILO GIOCATORE DI CIRO IMMOBILE CARRIERA- Ciro Immobile muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nella scuola calcio Torre Annunziata '88. I primi due club…