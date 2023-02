Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma venerdì sera contro la capolista Frosinone. Alle ore 14:00 allo Stadio “Renzo Barbera” andrà in scena la sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, la sesta del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata venerdì sera sul campo del Genoa che ha interrotto la striscia positiva di nove risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila conquistate contro Bari, Ascoli e Reggina, che avevano permesso alla compagine siciliana di agganciare la zona playoff.