Italia-Svizzera: dove vederla in tv e in streaming?

La sfida di "Euro 2020" tra Italia e Svizzera è in programma alle ore 21,00 e si giocherà allo stadio "Olimpico" di Roma. Sarà visibile in diretta tv, oltre che in chiaro su Rai 1, anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La gara sarà possibile seguirla anche in video streaming sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.