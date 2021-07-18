I ragazzi di Giacomo Filippi, questo pomeriggio, hanno lasciato il capoluogo siciliano per dirigersi a San Gregorio Magno
VIDEO Palermo, rosanero in partenza per il ritiro: i tifosi caricano la squadra
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