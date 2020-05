VIDEO Liga, via libera per la ripresa. Il Premier Sanchez: “Si tornerà in campo l’8 giugno”

La Liga ripartirà l’8 giugno.

Il Premier Pedro Sanchez, con l’inizio della “fase 3” dell’emergenza Coronavirus, ha dato il via libera per la ripresa del massimo campionato: “La Spagna ha fatto quello che doveva e ora si aprono nuovi orizzonti – ha spiegato -. E’ arrivato il momento di recuperare molte delle nostre attività quotidiane. Tra queste c’è sicuramente il calcio. Con l’approvazione del Consiglio Superiore dello Sport, il Governo e il Ministero della Salute hanno dato il semaforo verde per il ritorno della Liga a partire dalla settimana dell’8 giugno. In quella stessa data, in cui dovrebbe cominciare la Fase 3, si autorizzerà la ripresa di tutte le grandi manifestazioni sportive professionistiche. Ovviamente il pallone ricomincerà a rotolare solo garantendo la massima sicurezza sanitaria a tutti i partecipanti alla competizione. Il calcio spagnolo ha un seguito enorme, sia in Spagna che all’estero“. Il Primo Ministro spagnolo ha annunciato inoltre la riapertura al turismo a partire da luglio.

Primeira Liga, Anocoura: “Ripartenza il 4 giugno? Una forzatura, ho letto una cosa che mi ha sconvolto…”