VIDEO Juventus, Chiellini: “Ibrahimovic era impressionante, ha tirato fuori il meglio di me”

In diretta Instagram con Martina Colombari, Giorgio Chiellini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sia da compagno che da avversario: “È stato l’avversario che mi ha tirato fuori il meglio. Anche da compagno lo affrontavo in campo, lui aveva 24 anni e una fisicità impressionante. Stargli dietro, senza paura, mi ha fatto guadagnare la sua stima. Per stare al suo livello, anche dopo, dovevo tirare fuori il massimo“.

