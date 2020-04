VIDEO, CR7 plana sulla Serie A: il volo magico contro la Sampdoria e… le magie di Ronaldo con la Juventus

E’ certamente l’uomo copertina della Juventus di Maurizio Sarri.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. Approdato in quel di Torino nell’estate del 2018, l’asso portoghese fin qui ha realizzato con la maglia bianconera 53 gol in appena settantacinque partite disputate. Nella scorsa stagione, sotto la gestione Allegri, l’ex Real Madrid si era fermato a 28 reti in 43 partite, di cui 21 in campionato, 6 in Champions League e una in Supercoppa Italiana. In questa annata, invece, sono 25 i gol siglati in 32 partite. Ecco il video delle cinque reti più belle messe a segno dal classe 1985 nella stagione 2019-2020.