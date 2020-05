Udinese, Nestorovski: “Gotti ha fatto un bel gesto durante il lockdown, vi racconto. Messi o CR7? Scelgo me stesso”

Parla Ilija Nestorovski.

L’attaccante macedone è approdato all’Udinese quest’estate dopo essere rimasto svincolato a seguito del fallimento del Palermo. Finora, 17 presenze e un solo gol collezionato con la maglia dei friulani in Serie A, ma il classe ‘90 non vede l’ora di tornare in campo, quando l’emergenza Coronavirus consentirà la ripresa dei campionati senza eventuali rischi per tesserati e membri dello staff.

Nestorovski in diretta con Pelagotti: “Vi seguo sin dalla prima partita. Ritorno a Palermo? Non dipende da me”

Il centravanti, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della sua avventura tra le fila dell’Udinese e ha svelato alcuni retroscena in merito al periodo di isolamento vissuto: “Durante il lockdown – racconta Nestorovski – mister Gotti mi ha chiamato perchè sapeva che ero da solo. E’ stato davvero un bel gesto. Questa è una delle società più organizzate in Italia ed ha anche un gran centro sportivo: l’ho scelta subito. Il mio idolo? Sono io. Non posso dire Ronaldo o Messi, loro due sono proprio di un altro pianeta, quindi posso dire che io sono l’idolo di me stesso”.

Udinese: il testo della lettera inviata dal patron Pozzo a Governo, Coni, Figc, Lega Serie A e Regione