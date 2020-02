Trapani, il flop dello “Zini” e la multa collettiva: aspro confronto tra la squadra e Il dg dopo la disfatta di Cremona, la decisione del club…

Caos in casa Trapani.

La squadra granata allenata da Fabrizio Castori, che è subentrato qualche mese fa a Francesco Baldini, non sta sicuramente attraversando un momento brillante ed è reduce da tre ko consecutivi rimediati contro Cittadella, Salernitana e Cremonese. Proprio in occasione dell’ultima gara contro i grigiorossi allo stadio “Zini“, persa dalla compagine siciliana per 5-0, al termine del match sarebbe scoppiata un’accesa discussione tra il direttore generale granata Giuseppe Mangiarano e due tre calciatori della rosa.

A seguito di quanto accaduto a margine della batosta patita allo “Zini” di Cremona, la società granata ha deciso di multare tutti i calciatori presenti in distinta attraverso una lettera di contestazione ai sensi dell’art.11.1 dell’Accordo Collettivo, comminando una sanzione pari al 5% del contratto lordo mensile (limite massimo imposto senza dover passare dal Collegio Arbitrale). La motivazione ufficiale alla base della sanzione fa riferimento ad una “discussione irriguardosa ed irrispettosa” da parte della squadra nei confronti del dirigente i cui toni e contenuti verrebbero ritenuti dalla società siciliana oggetto del provvedimento in questione.

Ben diverse versioni e posizione dei calciatori di Castori in merito all’accaduto, i componenti della rosa granata e stanno concretamente valutando l”ipotesi di ricorrere al collegio arbitrale per far valere le loro ragioni. Impossibile riuscire effettivamente a ricostruire con dovizia di particolari cosa sia accaduto al termine della gara dello “Zini“, ma sicuramente la scelta della società granata è qualcosa di storico.

I punti di domanda, però, restano ancora parecchi: perché sono stati multati tutti i calciatori presenti in distinta, quando in realtà sarebbero stato solamente due-tre ad avere la discussione col dg? Tale provvedimento è realmente figlio di un confronto i cui toni sarebbero effettivamente stati irriguardosi ed irrispettosi da parte dei calciatori nei confronti del dirigente? Quanto hanno sostanzialmente inciso nell’applicazione della sanzione prestazioni e rendimento deludenti della compagine di Castori?