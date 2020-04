Trapani, Castori: “Momento difficile per tutti. Ritorno in campo? Stop arrivato nel nostro momento migliore”

“Sicuramente non è stato bello, è una situazione che non mi era mai capitata. Un momento difficile per tutti, ma necessario per cercare di frenare la diffusione della pandemia“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Fabrizio Castori, allenatore del Trapani, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. Il tecnico granata ha raccontato come stanno proseguendo gli allenamenti della sua squadra: “Ho fatto inviare un programma specifico dal preparatore atletico, per non perdere la forma, consapevoli che allenarsi a casa non è semplice. Con i mezzi che ci offre la tecnologia siamo rimasti in contatto. Quasi tutti i nostri ragazzi sono rimasti in città, lontani dai loro affetti. Abbiamo cercato di non fare pesare loro la distanza e provato a dare un senso di normalità ad una situazione che non è certamente ordinaria. Devo dire che i nostri calciatori, molti giovanissimi, hanno dimostrato un senso di maturità non comune, rispettando le direttive imposte“.