Trapani, ancora caos: i giocatori mettono in mora il club. Situazione e dettagli

Giorni complicati in casa Trapani.

Ancora guai per il Trapani Calcio. I tesserati granata, alla vigilia della sfida contro il Pisa – in programma questa sera alle 21.00, hanno infatti deciso di mettere in mora il club e di chiedere il sostegno dell’AssoCalciatori per ricevere le mensilità arretrate degli stipendi mai ricevuti. Una decisione, quella della prima squadra, mirata a cautelarsi dopo la complicata situazione vissuta dal club che ha portato due punti di penalizzazioni per irregolarità societarie. Situazione analoga a quella verificatasi poco più di un anno fa a ridosso della finale dei playoff di Serie C, quando, i giocatori, misero in mora la società. Una brutta vicenda ripetutasi – clamorosamente – a distanza di 13 mesi, nonostante le proprietà differenti.

Ad esprimere le proprie perplessità circa l’accaduto, anche il consigliere delegato all’area sportiva del Trapani, Lorenzo Petroni: “Io vorrei che si sapesse che la scadenza del 15 luglio è stata rispettata e che sono stati pagati i dipendenti fino a maggio. La squadra ha ricevuto la mensilità di marzo e riceverà maggio entro fine luglio. La mensilità di aprile, al contrario di tante società, è stata spostata e non è stata fatta rinuncia. È per questo che non mi aspettavo un gesto come quello della messa in mora, proprio un giorno prima della partita. La prossima settimana – ha ammesso Petroni intervistato dal Giornale di Sicilia – parlerò con la squadra per capire il perché e chiudere positivamente questa storia ma ora dobbiamo pensare solo alla partita”.