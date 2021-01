Torino-Fiorentina, Cairo recrimina: “Manca un rigore clamoroso, così impossibile andare avanti. Mercato? Rispondo così”

Urbano Cairo al termine di Torino-Fiorentina.

Il patron del club granata si è trattenuto diverso tempo dopo la fine della partita dell’Olimpico Grande Torino, spiegando ciò che non è andato nel pareggio per 1-1 ottenuto in seguito a diverse polemiche. Una di questo, infatti, è quella scaturita in occasione di un rigore non concesso al direttore di gara alla formazione allenata da Davide Nicola, con una dinamica molto dubbia e sulla quale il regolamento dovrà necessariamente fare chiarezza. Legate specialmente a questo tema, ma non solo, le parole del numero uno torinese: “Nella ripresa si è giocato pochissimo, dispiace per il gol preso un po’ da polli e per il rigore che non ci hanno dato: era molto più rigore questo che quello di Benevento”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l’1-1 contro la Fiorentina nonostante la doppia superiorità numerica. “Purtroppo abbiamo pochi punti, ma alcune ne hanno meno e dobbiamo farne di più. Mercato? Per Sanabria stiamo risolvendo tutto. Per il centrocampo il primo acquisto è Baselli “.

