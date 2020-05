Torino, Cairo sulla ripresa: “Direzione di marcia già presa, ma vi svelo miei dubbi. Playoff? Non si possono cambiare le regole in corsa”

A tutto Urbano Cairo.

Giornata dal sapore particolare in casa Torino dove, questo pomeriggio, è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo direttore dell’area tecnica granata Davide Vagnati nella sala stampa dello stadio “Olimpico di Torino”. Occasione in cui a prendere parola, oltre al dirigente, è stato anche il numero uno del club Urbano Cairo – soffermatosi su svariati temi caldi inerenti modalità e tempistiche legate alla ripresa della Serie A.

“Il nostro campionato? Navighiamo a vista. Ormai c’è una direzione di marcia che è stata presa, ma dobbiamo ancora capire che cosa succederebbe in caso di stop, nel caso in cui il campionato dovesse fermarsi nuovamente. E dobbiamo capire quali saranno le decisioni governative sulla ripartenza. Io credo che tutto debba essere ben codificato e certificato, e che le società abbiano l’esigenza di saperlo per tempo”.

Intervenuto ai microfoni di “Radio 1”, nei giorni scorsi, il presidente Cairo aveva mostrato i propri dubbi “dubbi” sull’eventuale introduzione dei playoff e dei playout: “Cambiare le regole in corsa non è una cosa giusta. Ad esempio, il discorso vale per i playoff e i playout, soluzioni che esistono in altri sport, come il calcio, ma la cui introduzione in questo momento nel calcio non la condivido perché non c’è stata nessuna preventiva organizzazione in questa direzione”.