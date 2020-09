Bayern Monaco-Siviglia, Flick: “Vincere la Supercoppa Europea sarebbe la ciliegina sulla torta”

Il Bayern Monaco si proietta alla sfida di Supercoppa Europea contro il Siviglia.

I bavaresi nella passata stagione hanno conquistato il Triplete e adesso non hanno alcuna intenzione di fermarsi, anzi il loro obiettivo è quello di continuare a vincere. Il match contro gli andalusi non sarà di certo una passeggiata, ma il tecnico tedesco Hansi Flick ci crede fortemente come confermano le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“Ho parlato della finale con i miei giocatori che l’avevano già giocata e vinta nel 2013, ce n’è ancora qualcuno. Mi hanno raccontato che conquistarla è come mettere la ciliegina sulla torta. L’obiettivo, ovviamente, è vincere questa partita, come vuole anche il Siviglia”.