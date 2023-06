Spal, si riparte dalla Serie C: Foschi sarà il ds, Baldini in pole per la panchina

La Spal, sulla carta, sarà una delle candidate principali al ritorno in cadetteria nel girone B di Serie C, dunque, sarà doveroso per la proprietà della società emiliana, allestire un organigramma, prima che una squadra, capace di rilanciare le sorti di una compagine sempre più in fase declinante negli ultimi anni. Il principale nome fatto - in particolare da TMW - è quello di Filippo Fusco per il ruolo di direttore sportivo. Ex polo manageriale di Hellas Verona e Bologna, potrebbe essere l'uomo adatto per creare un progetto tecnico importante attorno alla città di Ferrara. Per quanto cerne il ruolo di allenatore, dopo la suggestione Attilio Tesser, la squadra biancazzurra potrebbe puntare forte su Francesco Baldini.