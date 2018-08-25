Da oggi Mediagol è anche su Telegram, il noto programma di messaggistica gratuito per iPhone e Android. Tutti i possessori di smartphone potranno scaricare gratuitamente il programma dagli store ed…
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Mediagol: su Whatsapp le notizie più importanti. Leggi come ricevere le nostre notifiche in tempo reale
Dopo essere entrati nel programma di messaggistica Telegram (leggi qui), adesso Mediagol sta lavorando su WhatsApp, altra app gratuita molto diffusa. Per attivare le notifiche di Mediagol.it su…
Capita di dover fare mille cose e di non aver tempo per navigare su Internet, anche per questo è pensato il nuovo servizio di Mediagol che invierà gratuitamente le notizie più importanti come…
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"Mediagol Community Palermo Calcio" è il gruppo ufficiale di Mediagol.it su Facebook, per parlare a tutte le ore del Palermo. La community ospita più di 6000 tifosi da tutto il mondo, prevalentemente…
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Salernitana - Palermo, segui l’esordio dei rosanero gratis su DAZN. La guida per guardare la partita
[]( https://prf.hn/click/camref:1101l47LU/ar:mediagol) Se prima gli italiani erano abituati a seguire il calcio con un unico abbonamento, come quello di Sky, da quest'anno non sarà più possibile. La…