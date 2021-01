Calciomercato, slitta l’arrivo di Maicon al Sona: problemi per lo scalo a Lisbona causa Covid. I dettagli

Non arriverà in Italia questo pomeriggio, come previsto, Maicon.

Slitta l’arrivo di Maicon al Sona. L’ex Inter, Roma e United, atteso a Malpensa nel pomeriggio, sarebbe dovuto atterrare in Italia da Belo Horizonte dopo uno scalo a Lisbona. Un dettaglio particolarmente rilevante in virtù dee normative anti-Covid attualmente in vigore nel nostro Paese. Il calciatore infatti, una volta atterrato in Spagna, non avrebbe potuto raggiungere l’Italia così come previsto. Situazione che ha spinto il calciatore a optare per il rientro a casa in attesa di un volo diretto a Roma che, con ogni probabilità, condurrà il giocatore a destinazione già domani.