Turris, l’iniziativa del club: bambini gratis al “Liguori” per il match col Palermo

In casa Turris è stata indetta per domenica la "Giornata corallina": bambini gratis allo Stadio "Liguori" contro il Palermo

La Turris , a seguito dell'innalzamento dei limiti di capienza (75%) degli impianti che ospitano eventi sportivi all’aperto in 'zona bianca' "e nel condividere l'obiettivo rilanciato a gran voce dalla Lega Pro di tornare a riempire gli stadi attraverso la promozione di specifiche iniziative territoriali", ha comunicato termini e modalità della prevendita dei biglietti per assistere alla gara contro il Palermo . La partita è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco.

Nel dettaglio, per il match Turris-Palermo è stata indetta la "Giornata corallina": nell’occasione non saranno validi gli abbonamenti stagionali, ad eccezione di quelli per i settori "Tribuna Vip Gold" e "Tribuna Vip Silver". "Ai possessori delle tessere-sponsor e a coloro che hanno rinnovato o sottoscritto l’abbonamento 2021-2022, versando l’intera quota ad inizio stagione, sarà tuttavia riservato un biglietto omaggio per il relativo settore di appartenenza, da ritirare preventivamente presso i botteghini dello stadio nei giorni ed orari indicati per la prevendita. Non saranno, inoltre, concessi accrediti ed altri ingressi di favore al di fuori di quelli strettamente riservati alle categorie impegnate per ragioni di servizio", si legge nella nota.