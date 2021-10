Taranto, Saraniti: “Qui stimoli e persone importanti, noi una squadra operaia”

Le parole dell'ex attaccante del Palermo in merito ai primi inizi della sua carriera sul rettangolo verde

Strano ma vero, Andrea Saraniti non avrebbe dovuto calcare i rettangoli verdi del calcio professionistico. Questo è quanto raccontato dal giocatore del Taranto ai microfoni de LaCasadiC, dove ha spiegato il suo avvicinamento al mondo del pallone e in particolare il crocevia fondamentale che lo ha spinto ad intraprendere questa strada. Passato nell'ultima finestra estiva di calciomercato dal Palermo al Taranto, Saraniti ha trovato maggiore continuità e minutaggio sul campo, siglando anche uno dei tre gol che misero k.o proprio i rosanero nella sfida giocatasi in Puglia. Ma facendo un salto nel passato, l'attaccante ha raccontato come il calcio per lui fosse soltanto un semplice passatempo, trasformatosi poi nel suo lavoro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Dopo tanta Eccellenza e Serie D quella partita giocata ad Agrigento rimarrà per sempre una delle gare più importanti della mia carriera. Idoli veri e propri non ne ho mai avuti, sembra strano ma non seguo tantissimo il calcio. Per me il calcio era solo un passatempo. Ero predisposto a fare tennis, poi dopo aver perso un torneo mi sono arrabbiato talmente tanto che ho deciso di dedicarmi solo al calcio.