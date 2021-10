Taranto, l’ex Palermo Saraniti: “Spirito sbagliato, c’è rammarico per il risultato”

Le parole dell'ex attaccante del Palermo in merito alla sconfitta per 3-0 subita contro il Catanzaro

L'attaccante del Taranto Andrea Saraniti è intervenuto nel post della gara di Serie C contro il Catanzaro, dalla quale i pugliesi sono usciti ampiamente sconfitti con il punteggio di 3-0. Una giornata no per la formazione ospite, mai riuscita a creare pericoli concreti nell'area dei calabresi e dimostratasi in completa balia della franchigia allenata da Antonio Calabro. Una differenza tattica evidente tra le due squadre, ma l'atteggiamento del Taranto nei confronti del match e dell'avversario stesso non è stato certamente propositivo.