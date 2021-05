Supercoppa, Ternana-Perugia 1-0: Salzano basta ai rossoverdi, la squadra di Lucarelli si aggiudica il trofeo

La Ternana batte il Perugia in gara 3 del triangolare di Supercoppa e si aggiudica il trofeo.

Successo della Ternana al “Liberati” dove, i rossoverdi si aggiudicano il derby e che dunque colloca in bacheca la Supercoppa alla fine di una stagione sicuramente entusiasmante. A decidere lo spettacolare gol di Salzano, arrivato dopo un assist di Furlan. II Perugia paga le troppe imprecisioni e la poca lucidità sotto porta: fino al momento dell’espulsione di Vanbaleghem, infatti, i biacorossi erano stati più vivaci e propositivi. I rossoverdi, che avrebbero potuto contare anche sul pari per ottenere il successo finale, alla luce della miglior differenza reti nelle vittorie con l’altra pretendente – il Como (3-0 per la Ternana, 2-1 per il Perugia), portano dunque a casa l’ambito trofeo a testimonianza ulteriore della brillante stagione vissuta.