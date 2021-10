Siena, Gilardino a rischio esonero: bianconeri sulle tracce di Boscaglia. Le ultime

Il club bianconero starebbe vagliando diverse opzioni per la sua panchina nel caso di un eventuale esonero di Alberto Gilardini

Il rendimento estremamente altalenante del Siena in Serie C avrebbe portato la società a ragionare sulla posizione in panchina di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Palermo e Milan tra le altre non sta vivendo un inizio di stagione semplice alla guida dei bianconeri. 16 fino a questo momento i punti all'attivo collezionati dai toscani, in seguito a quattro vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Un rendimento nel Girone B che non starebbe facendo dormire sogni tranquilli alla società, che nella pre season aveva programmato un campionato di vertice, immaginando un avvio di stagione dai contorni certamente differenti.