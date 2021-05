Serie C: ufficiale la cessione del Modena alla famiglia Rivetti. I dettagli

Novità importanti per il Monza.

L’operazione per portare il club nelle mani della famiglia Rivetti, azienda leader nello sportswear con il marchio Stone Island, è ad un passo dalla fumata bianca. Dopo aver limato gli ultimi dettagli, manca ormai solo l’ufficialità per la cessione del Monza. A riportare la notizia è “Gianlucadimarzio”.

Reduce da una stagione molto positiva nel girone B di Serie C che gli ha permesso di accedere alla prima fase nazionale dei playoff in quanto quarta migliore dei tre gironi, il Monza si prepara ad iniziare una nuova era con la famiglia Rivetti che qualche mese fa ha avviato una trattativa per l’acquisizione del pacchetto societario del club.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in occasione della conferenza stampa in programma giovedì 3 giugno alle ore 16.00 presso la Sala Stampa dello Stadio Braglia.

“La famiglia Rivetti con l’acquisto delle quote del Modena F.C. 2018 vuole ribadire la sua stima e impegno per il territorio e soprattutto la riconoscenza per i successi imprenditoriali che in questa terra sono nati e si sono sviluppati, sottolineando che si tratta di un’operazione personale, tramite la holding Rivetex S.R.L, completamente slegata dalle altre attività industriali che li vede coinvolti“, si legge nel comunicato.