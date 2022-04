Serie C, Taranto-Monopoli 2-0: Saraniti e Giovinco firmano il derby, il Palermo…

L'ex rosanero Saraniti e Giuseppe Giovinco regalano il successo al Taranto nel recupero contro il Monopoli: il Palermo sorride in vista dello scontro diretto contro i biancoverdi

Il Monopoli cade nel derby contro il Taranto nel recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Il match, originariamente in programma lo scorso 20 marzo, era stato rinviato a causa del focolaio da Covid 19 scoppiato in seno alla compagine di Laterza. La formazione di Colombo rimedia una sconfitta pesante dopo una striscia di sei vittorie consecutive che l'hanno collocata al quarto posto in classifica dietro Bari, Catanzaro e Avellino. L'ex Palermo, Andrea Saraniti, ha sbloccato la sfida allo stadio "Erasmo Iacovone, Giuesppe Giovinco ha raddoppiato per i padroni di casa con una perla balistica da oltre trenta metri. La squadra di Colombo non è riuscita a riequilibrare le sorti della gara nella ripresa ed il Palermo resta così ad una sola lunghezza dai biancoverdi in vista dello scontro diretto in programma sabato prossimo. La classifica nelle zone nobili del girone meridionale vede adesso il già promosso Bari al comando con 75 punti, la coppia formata da Avellino e Catanzaro appaiata al secondo posto con 62, Monopoli 61 e Palermo 60. Segue, al sesto posto, la Virtus Francavilla con 56 punti ed una gara ancora da recuperare. Nella trasferta in terra pugliese la compagine di Baldini si giocherà buona parte delle chances di scalare posizioni in graduatoria e puntare al secondo o almeno al terzo posto per disputare i playoff entrando in pista nella fase nazionale in condizione di vantaggio come da regolamento.