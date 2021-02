Serie C, Girone C: vittoria del Bari e Avellino a -1, la capolista Ternana cade sul campo del Catanzaro. La classifica

27^ giornata di Serie C, Girone C.

Si apre con il brutto ko del Palermo contro la Viterbese, la 27^ giornata del girone C di Serie C. A decidere la rete di Adopo al 48°, che condanna all’ennesimo pranzo indigesto i rosanero: rimasti in nove dopo le espulsioni di Almici e Odjer. L’ottava giornata di ritorno prosegue con la sfida tra Bari e Foggia: i galletti si aggiudicano il derby di Puglia grazie ad una rete di Cianci al 60°, che consente ai biancorossi di portarsi a -1 punto dall’Avellino, secondo. Si ferma la capolista Ternana che cade sul campo del Catanzaro per 2 reti a 1. Pesante ko casalingo per la Virtus Francavilla nel secondo derby pugliese della giornata, sconfitto dal Monopoli con il risultato di 0-2: decidono i gol di Zambataro e De Paoli.

Alle 17:30 sarà il turno di Bisceglie e Turris, impegnate rispettivamente contro Juve Stabia e Casertana. In programma domani, le sfide tra Teramo e Paganese e quella tra Vibonese e Catania.

Di seguito, la classifica aggiornata:

Ternana* 62

Avellino 50

Bari* 49

Catanzaro* 41

Catania* 38

Foggia 36

Teramo 35

Juve Stabia 34

Palermo + 33

Casertana* 33

Viterbese+ 32

V.Francavilla 30

Monopoli* 30

Turris 28

Vibonese* 23

Paganese* 22

Potenza* 21

Bisceglie* 20

Cavese 16

+ una gara in più

* una gara in meno

** due gare in meno