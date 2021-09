Serie C-Girone C, in campo alle ore 14.30: le partite della quinta giornata

Sono nove le partite in scena questo pomeriggio, valevoli per la quinta giornata di Serie C-Girone C: il programma completo

⚽️

Si apre oggi il quinto turno del Girone C di Serie C. Sono nove le partite in programma questo pomeriggio, alle ore 14:30. Bari, Foggia e Avellino ospiteranno rispettivamente Paganese, Juve Stabia e Potenza. Palermo e Acr Messina giocheranno in casa del Monterosi Tuscia e del Picerno. Campobasso e Fidelis Andria si affronteranno fra le mura dello Stadio "Nuovo Romagnoli", mentre il Taranto sfiderà allo "Iacovone" il Latina di Daniele Di Donato. Infine, Monopoli e Turris se la vedranno con la Virtus Francavilla e la Vibonese.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 27 settembre ore 14:30

Bari-Paganese

Campobasso-Fidelis Andria

Taranto-Latina

Vibonese-Turris

Foggia-Juve Stabia

Monterosi-Palermo

Virtus Francavilla-Monopoli

Picerno-Acr Messina

Avellino-Potenza

Lunedì 28 settembre ore 21:00

Catanzaro-Catania