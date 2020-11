Serie C, Girone C: Foggia ko, Cappa e Pinzauti regalano il secondo posto al Teramo. I risultati

Sono in totale sei le gare in programma oggi, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro: cinque delle quali andate in scena questo pomeriggio. In campo anche le siciliane, con il Palermo che ha battuto il Potenza al “Renzo Barbera” grazie ad un gol di Gregorio Luperini e con il Catania, impegnata al “Massimino” per la sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 20.30.

Successo anche del Teramo che conquista i tre punti volando così al secondo posto in classifica. Al “Gaetano Bonolis”, il Foggia di Marchionni, crolla per 2 reti a zero in favore dei padroni di casa, nel match valevole per il recupero della terza giornata del girone C di Lega Pro.

Di seguito la classifica del Girone C aggiornata:

GIRONE C

Ternana 27

Teramo 23

Bari 20

Turris 16

Catanzaro 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese 12

Palermo 12

Paganese 10

Catania 9

Monopoli 9

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

Palermo-Potenza 1-0 86′ Luperini

Teramo-Foggia 2-0 48’ Cappa, 84’ Pinzauti

Catania-Vibonese 20:30

