Serie C-Girone C: crollo Bari, il Catanzaro vola al secondo posto, ok Catania e Juve Stabia. La classifica

Gol ed emozioni nella penultima giornata del Girone C di Serie C.

Si sono disputate oggi alle 17:30 tutte le gare valide per la 37esima giornata di Serie C Girone C. La Ternana, già matematicamente promossa in Serie B, si impone in rimonta sul Monopoli e vola così a 90 punti in classifica. Vittoria anche per il Catanzaro sulla Viterbese, che permette alla compagine calabrese di raggiungere l’Avellino al secondo posto in classifica, fermato invece dal Teramo.

Bene Catania e Juve Stabia che conquistano tre preziosissimi punti, imponendosi rispettivamente su Casertana e Foggia e traghettandosi a due lunghezze dal quarto posto. Ko pesantissimo per il Bari, crollato sotto i colpi della Turris: ormai, matematicamente salva. Pareggio a reti inviolate nel match tra Paganese e Potenza. Retrocessione matematica in Serie D per la Cavese, caduta al “Barbera” dopo un rocambolesco match contro il Palermo terminato con il risultato di 3-2.

Palermo-Cavese 3-2: Rauti firma il sucesso rosanero al festival degli errori. Filippi incassa tre punti pesanti in ottica playoff

LE PAGELLE DI PALERMO-CAVESE 3-2. Rosa graziati dall’ultima in classifica da una papera del portiere avversario

LA CLASSIFICA:

Ternana 90

Catanzaro 67

Avellino 67

Bari 60

Catania 58 (due punti di penalizzazione)

Juve Stabia 58

Foggia 50

Palermo 50

Teramo 49

Casertana 44

Viterbese 40

Monopoli 40

Potenza 39

Virtus Francavilla 38

Turris 38

Vibonese 35

Paganese 31

Bisceglie 30

Cavese 19

Trapani 0 (squalificato dal torneo)