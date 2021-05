Serie C, Cassano attacca De Laurentiis: “Sta facendo gli stessi disastri di Napoli, Bari eliminata da un paesino”

In diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato dei playoff di Serie C, concentrandosi sul “suo” Bari, eliminato dalla Feralpisalò:

“Ci sono grandi squadre, l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, cavolo. Piazze stupende. Non so dare una favorita. Direi il Padova. Poi Alessandria e Avellino. Il Bari ha perso dalla FeralpiSalò. Bari, una metropoli, che perde con un paesino“.

Non le manda a dire Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni di “Bobotv” per parlare degli ultimi verdetti dei playoff di Serie C. L’ex ‘talento di Bari Vecchia”, si è soffermato in particolare sull’eliminazione dei galletti nella prima fase nazionale degli spareggi promozione criticando aspramente la gestione della famiglia De Laurentiis.

“Bari è una città che ti da l’anima, calda, affascinante. Ma ha un problema. Lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo a Bari. In due anni ha cambiato 5 allenatori”.