Serie C-C, programma terza giornata: apre il Palermo, domenica Avellino-Latina

Si avvicina il terzo turno del girone C di Serie C. Il Palermo apre la giornata sabato pomeriggio alle 17:30 a Taranto. Anticipo della domenica Paganese-Catania, capolista Monopoli in casa contro l'ACR Messina, Bari impegnato a Picerno.

⚽️

Mancano due giorni all'inizio del terzo turno di Serie C, con il Palermo che aprirà la giornata nell'anticipo di sabato alle ore 17:30 allo stadio "Erasmo Iacovone" contro il padroni di casa del Taranto, la compagine di Giacomo Filippi vuole dare continuità ai risultati ottenuti contro il Latina e il Messina, restando imbattuto. Posticipo del sabato invece la sfida fra il Foggia di Zdenek Zeman che allo Zaccheria ospita la Turris.

Otto gare invece domenica 12 settembre in tre orari differenti. Si comincia alle 14:30 con Paganese-Catania, con i rossoazzurri galvanizzati dalla vittoria alla scorsa contro la Fidelis Andria, arrivata dopo il secco 3-0 subito dal Monopoli alla prima. Gare del pomeriggio che avranno inizio alle 17:30. In scena Catanzaro-Potenza e Vibonese-Juve Stabia: i giallorossi sono reduci dall'inaspettato pareggio esterno con il Picerno, costretti a inseguire la vittoria per mantenere la scia playoff, mentre le Vespe giallonere hanno conquistato un buon punto nel derby campano del "Romeo Menti" contro l'Avellino.

Le cinque gare restanti chiudono il programma di domenica alle ore 20:30. Sfida tra matricole della Serie C a Monterosi, con la squadra di casa che ospita il Campobasso, entrambe le squadre sono ancora secco di vittorie. La capolista Monopoli, che è reduce da due vittorie consecutive, affronta in casa l'ACR Messina che alla scorsa ha fermato il Palermo sull'1-1 nel primo derby siciliano della stagione. Il Bari di mister Michele Mignani, appaiato come Palermo e Catanzaro a 4 punti, è ospite del Picerno che alla scorsa, come già detto, ha conquistato un punto contro la forte squadra calabrese. Al "Partenio" di Avellino i Lupidel tecnico Braglia affrontano il Latina cercando la prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Campobasso e Juve Stabia. Ultima sfida quella tra Fidelis Andra e Virtus Francavilla, sempre alle 20:30 di domenica.