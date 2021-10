Serie C, 9a giornata: il Bari non si ferma, Catanzaro ok. Risultati e classifica

I risultati della nona giornata del campionato di Serie C (girone C) che eccezionalmente, in vista del turno infrasettimanale, si è disputata con tutte e dieci le gare in contemporanea

La nona giornata del campionato di Serie C (girone C) eccezionalmente, in vista del turno infrasettimanale, si è disputata con tutte e dieci le gare in contemporanea. Vince ancora il Bari che supera per 3-1 in trasferta il Campobasso, successo anche per il Catanzaro che si sbarazza agevolmente del Taranto. 1-0 di misura del Foggia sul Monopoli che continua il suo periodo nero, cade anche la Juve Stabia nella sfida contro il Picerno.

RISULTATI

Campobasso-Bari 1-3

Catanzaro-Taranto 3-0

Fidelis Andria-Avellino 1-1

Foggia-Monopoli 1-0

Juve Stabia-Picerno 2-3

Monterosi Tuscia-Paganese 1-0

Potenza-ACR Messina 2-3

Turris-Palermo 3-0

Vibonese-Latina 2-0

Virtus Francavilla-Catania 1-1

CLASSIFICA

Bari 23

Catanzaro 17

Turris 16

Foggia 15

Virtus Francavilla 14

Monopoli 13

Palermo 13

Taranto 13

Monterosi 13

Avellino 12

Juve Stabia 11

Catania 11

Campobasso 11

Paganese 11

Picerno 11

Latina 8

ACR Messina 8

Potenza 7

Vibonese 7

Fidelis Andria 6