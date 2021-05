Sambenedettese, Maxi Lopez: “È stata un’esperienza di vita, che gruppo straordinario!”

Situazione davvero paradossale quella accaduta in quel di San Benedetto del Tronto.

La stagione del club marchigiano è stata a dir poco negativa a causa dei copiosi problemi societari che hanno praticamente costretto la società al fallimento. La Samb ha comunque disputato il primo turno dei playoff che ha perso per 3-1 in casa del Matelica, dunque addio agli spareggi e adesso arriva una battaglia legale. Proprio in merito al momento dei marchigiani ha detto la sua Maxi Lopez che, ai microfoni dei canali ufficiali della società, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Playoff Serie C, Juve Stabia-Palermo: si gioca il 19 maggio, tutti gli orari del secondo turno

“È stata una stagione ricca di tante cose. Di sapori dolci, amari, tanta difficoltà sotto tutti gli aspetti. Però penso che la squadra abbia dimostrato di aver lasciato tutto quello che aveva, e di più, dentro il campo. Era la nostra maniera di rappresentare la città, i nostri tifosi, tutti quanti. Un gruppo che è stato formato all’inizio dell’anno, con gente che faceva la prima esperienza in Italia, in un campionato più duro. Un calcio diverso. Però sono stati veramente capaci di lasciarsi dietro le loro culture, si sono chiusi in un pugno e hanno fatto dell’unione la forza per arrivare dove alla fine siamo arrivati, tentando di vincere il playoff. È stata un’esperienza di vita, nelle difficoltà da risolvere, nel provare ad aiutare un compagno, un amico, dentro e fuori dal campo. Ho vissuto tante cose nella mia carriera, questa penso che mi abbia formato ancor di più come uomo, nei valori. Il sacrificio che hanno fatto questi ragazzi quest’anno è stato incredibile. Mi hanno insegnato a continuare a lottare, a non mollare, insieme alla gente della città che ci è stata vicina in ogni momento, in qualsiasi cosa di cui la squadra ha avuto bisogno. Questa è stata una cosa bellissima”.